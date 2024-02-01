Advertisement
News More News
ago football Edit

Who did Penn State offer in January?

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

It was a busy month for the Penn State coaching staff on the recruiting trail as the Nittany Lions were out and about throughout the country offering prospects. Below Happy Valley Insider lists every prospect that reported an offer on social media in January from the Nittany Lions.

NOT A RIVALS SUBSCRIBER? JOIN TODAY AND GET 30 DAYS FREE! | TRANSFER PORTAL THREAD | THE LIONS DEN

Advertisement

ATHLETE (7)

RUNNING BACK (4)

WIDE RECEIVER (9)

TIGHT END (9)

OFFENSIVE LINE (25)

DEFENSIVE END (8)

DEFENSIVE TACKLE (4)

LINEBACKER (4)

CORNERBACK (3)

SAFETY (2)

--------------------------------------------------------------

Follow us on Twitter!

Like us on Facebook

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Lions Den Message Board

Talk about it inside the FREE Penn State Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement