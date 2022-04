Wynter is coming! Transfer G Cam Wynter commits to Penn State

Drexel transfer guard Camren Wynter has announced that he has committed to Penn State Basketball via social media. The 6-foot-2 point guard averaged 15.8 points, 5.3 rebounds and 4.6 assists per game, while shooting 43.4% from the field last season.

"I'm not missing my shot in this, everyone don't get a turn," Wynter said via Twitter.

