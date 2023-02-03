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football
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2024 LB Kari Jackson discusses recent Penn State visit, future plans
Dylan Callaghan-Croley
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NittanyNation
Beat Writer / Recruiting Analyst
Earlier this week, Nittany Nation caught up with 2024 linebacker Kari Jackson out of West Bloomfield (MI) to discuss his recent visit to Penn State and his future recruiting plans.
Prior to releasing this story on Friday, Jackson also announced his top seven of Cincinnati, Maryland, Missouri, Penn State, Stanford, UCF, and Wisconsin.
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