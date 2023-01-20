News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2023-01-20 09:34:07 -0600') }} football Edit

2025 TE Nate Roberts has Penn State high on his list after recent offer

Dylan Callaghan-Croley • NittanyNation
Beat Writer / Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

Earlier this week, Penn State offered 2025 tight end Nate Roberts, the younger brother of now Baylor tight end Jake Roberts. Shortly after the offer, Nittany Nation caught up with the younger Roberts to discuss Penn State and his recruitment.

The offer is Roberts' 11th offer, joining the likes of Arkansas, Baylor, Kentucky, Missouri, Oklahoma, Tennessee, Texas Tech, and Wisconsin.


Not a Subscriber? Join us With Our FREE 30-Day Premium Trial

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}