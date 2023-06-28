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Breakdown of 2024 Penn State Football WR commit Josiah Brown

EJ Daniels • Happy Valley Insider
Recruiting Analyst

Penn State Football continues to add explosive playmakers to the wide receiver room as they added three-star athlete Josiah Brown out of New York.

Now that Brown is a part of the Nittany Lions class, what skillset does he bring to the team?

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Immediately what stands out about Brown is the way he moves on tape. Along with his football skillset, he is also a standout out track athlete in each of the 55m, 100m, and 200m races.

Players who have a successful background in track have proven to succeed in higher levels of football, but usually they will have a specific skill set where that can only be used in special situations. What is different about Brown is that he has a much more complete skillset as a wide receiver already.

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