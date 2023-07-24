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HV TV: Abdul Carter and Jaylen Reed talk NIL, offseason and more

Zach Seyko
Happy Valley Insider

Penn State Football linebacker Abdul Carter and safety Jaylen Reed spoke with Happy Valley Insider at the latest Happy Valley United event at Weis Supermarkets where they talk NIL, the offseason and the build up for a potentially exciting 2023 season.

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