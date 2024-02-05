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Penn State Football kicks off winter workouts, who were the Day 1 winners?

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Football has officially started winter workouts on Monday and following each workout the assistant coaches make their picks for the competitor of the day in their position groups.

With that being said, here are the first competitors of the day for winter workouts.

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