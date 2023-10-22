News More News
premium-icon
ago football Edit

Penn State Football PFF Grades / Snap Counts versus Ohio State

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Football suffered their first loss of the season this past weekend as No. 3 Ohio State went on to win by a final score of 20-12 inside of Ohio Stadium on Saturday afternoon.

Happy Valley Insider has gathered all the data from PFF and put together the full list of grades and snap counts below in order to get a better look at how each player performed versus the Buckeyes.

If you are unfamiliar with how the PFF grades work, you can check out this link to their website, breaking it all down RIGHT HERE.

NOT A RIVALS SUBSCRIBER? JOIN TODAY AND GET 30 DAYS FREE!

QUARTERBACK

QUARTERBACKS
Name SNAPS OFF GRADE PASS GRADE

Drew Allar

70

50.1

52.8
BOLD = STARTER
Drew Allar's passing chart
Drew Allar's passing chart
RUNNING BACKS
NAME SNAPS OFF GRADE RUN GRADE PASS BLOCK

Kaytron Allen

37

58.5

63.9

79.8

Nick Singleton

31

57.2

63.6

57.6

Trey Potts

4

59.1

N/A

N/a
BOLD = STARTER
premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}