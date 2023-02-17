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Penn State Football Tendencies: First 3 Plays of the Drive in 2022

Bryan Moss-Namowicz • NittanyNation
Staff Writer
@RivalsBmoss

Nittany Nation will look back at the 2022 football season with the help of SportSource Analytics to give our subscribers the most in-depth analytics of the season. The first thing we'll looked at was Field Zone Offensive Drive Breakdown.

Next up is Coming Out Tendencies – First 3 Plays of the Drive. We'll see what Penn State does and if they were successful at it.

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Penn State Football
Penn State Football (Heather Weikel -- Nittany Nation)
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