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Penn State makes a "great first impression" on 2026 OL Gregory Patrick

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Editor
@RivalsDylanCC

Among Penn State's Junior Day visitors on Saturday afternoon was Portage (MI) offensive lineman Gregory Patrick who was making his first visit to Happy Valley in his recruitment.

The 6-foo-4, 255-pound Patrick has double-digit offers so far including Michigan, Michigan State, Minnesota, Nebraska, Oklahoma, and Penn State. He also holds Group of Five offers from Central Michigan, Miami (OH), Toledo, and Western Michigan.

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Shortly afer his Junior Day visit wrapped up, Happy Valley Insider caught up with Patrick to discuss his visit.

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