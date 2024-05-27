Advertisement
News More News
premium-icon
ago basketball Edit

Penn State offer caught 2025 big man Tommy Ahneman "off guard"

Dub Jellison • Happy Valley Insider
Staff Writer
@dubjellison

A rising big man in the 2025 recruiting class, Sheyenne (N.D.) center Tommy Ahneman, picked up a surprising offer from Penn State this week as he continues tearing up the AAU scene this spring. The new Nittany Lion basketball target caught up with Happy Valley Insider as Penn State enters his recruitment.

JOIN TODAY AND GET 30 DAYS FREE! | THE LIONS DEN FORUM | PENN STATE FOOTBALL 2025 RECRUITING CLASS | PENN STATE BASKETBALL RECRUITING

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement