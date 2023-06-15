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Penn State Official Visit Profile: DT T.A. Cunningham

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

Two recruiting weekends down, two to go. This weekend, Penn State is set to have a handful of prospects on campus in wide receiver

Josiah Brown, wide receiver Peter Gonzalez tight end Carter Nelson, offensive lineman Ethan Calloway, defensive end Benedict Umeh, defensive tackle De'Andre Cook, and cornerback Tehryon Nichols.

Now, there's another visitor to add to the list in Miami Central (FL) four-star defensive tackle T.A. Cunningham. The 6-foot-6, 268-pound defensive tackle announced his official visit on Twitter on Thursday.


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