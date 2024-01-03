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Penn State Player Review & Grades: QB Beau Pribula

Heather Weikel - Happy Valley Insider
Heather Weikel - Happy Valley Insider (Heather Weikel - Happy Valley Insider)
Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

After taking a look at the 2023 season from Drew Allar yesterday, we continue to review and grade the performance of Penn State players for the 2023 season with backup quarterback, Beau Pribula.

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STATS

Pribula completed 11-of-21 passing attempts this season for 149 yards and four touchdowns with no interceptions. He also had 56 carries for 329 yards and six touchdowns.

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