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{{ timeAgo('2022-11-20 09:37:43 -0600') }} basketball Edit

PREVIEW: Penn State Basketball faces off against Colorado State

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

After suffering a two point loss to Virginia Tech on Friday, Penn State Basketball is ready to take the hardwood again this afternoon in their final game of the 2022 Shriners Children's Charleston Classic as they face off against the Colorado State Rams.

Check out some of the information below to learn more about both programs and how you can watch / listen to the game.

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HOW TO WATCH/LISTEN....    

TV: ESPNU

WHEN: Sunday at 6:00pm ET

WHERE: TD Arena (5,100) -- Charleston, South Carolina

SPREAD: Penn State -4.5 || O/U set at 135.5

RANKINGS COMPARISON.....    

PENN STATE || COLORADO STATE

KENPOM: No. 32 || No. 81

SAGARIN: No. 32 || No. 64

ESPN BPI: No. 66 || No. 107

RECORD/SERIES HISTORY....  

COLORADO STATE RECORD: 4-1 / Notable wins vs. South Carolina, Weber State

SERIES HISTORY: This will be the second matchup between the two schools, as Colorado State leads the series 1-0. The Rams won the lone matchup back in December of 1971 where they defeated the Nittany Lions by a score of 70-63.

THROWBACK - BOTH STARTING LINEUPS AS RECRUITS...

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