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basketball
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PREVIEW: Penn State Basketball faces off against Colorado State
Richard Schnyderite
•
NittanyNation
Publisher
After suffering a two point loss to Virginia Tech on Friday, Penn State Basketball is ready to take the hardwood again this afternoon in their final game of the 2022 Shriners Children's Charleston Classic as they face off against the Colorado State Rams.
Check out some of the information below to learn more about both programs and how you can watch / listen to the game.
HOW TO WATCH/LISTEN....
TV: ESPNU WHEN: Sunday at 6:00pm ET WHERE: TD Arena (5,100) -- Charleston, South Carolina
SPREAD: Penn State -4.5 || O/U set at 135.5 RANKINGS COMPARISON.....
PENN STATE || COLORADO STATE No. 32 || No. 81 KENPOM: No. 32 || No. 64 SAGARIN:
No. 66 || No. 107 ESPN BPI: RECORD/SERIES HISTORY....
COLORADO STATE RECORD: 4-1 / Notable wins vs. South Carolina, Weber State
SERIES HISTORY: This will be the second matchup between the two schools, as Colorado State leads the series 1-0. The Rams won the lone matchup back in December of 1971 where they defeated the Nittany Lions by a score of 70-63. THROWBACK - BOTH STARTING LINEUPS AS RECRUITS...
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