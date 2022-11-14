News More News
{{ timeAgo('2022-11-14 07:30:00 -0600') }} basketball Edit

PREVIEW: Penn State welcomes Butler to town on Monday night

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Basketball is all set to take the hardwood again tonight as they welcome the Butler Bulldogs to town for matchup inside the Bryce Jordan Center.

Check out some of the information below to learn more about both programs and how you can watch / listen to the game.

Not a Subscriber? Join us With Our FREE 30-Day Premium Trial

HOW TO WATCH/LISTEN....    

TV: FS1

WHEN: Monday at 8:30pm EST

WHERE: Bryce Jordan Center -- State College, Pennsylvania

SPREAD: Penn State -6.0 || O/U set at 140.0

RANKINGS COMPARISON.....    

PENN STATE || BUTLER

ESPN BPI: No. 62 || No. 69

KENPOM: No. 32 || No. 120

SAGARIN: No. 36 || No. 51

21-22 NET Rankings: No. 88 || No. 117

RECORD/SERIES HISTORY....  

BUTLER RECORD: 1-0 / Win against New Orleans.

SERIES HISTORY: This will be the fourth matchup between the two schools, as Butler leads the series 2-1.

PROJECTED PENN STATE STARTING LINEUP....  

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

Follow us on Twitter!

Like us on Facebook

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Wrestling Room Board

Talk about it inside The Lions Den Message Board

Talk about it on the Penn State Hoops Free Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}