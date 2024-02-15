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PSU POD: Four Position Changes for PSU Football, led by Abdul Carter to DE

The PSU 365 Podcast
PennState.Rivals.com

Richie and Dylan offer their reaction to the four new position switches revealed today with the latest update to the Penn State Football roster (0:17).

They go one by one breaking down each of them, starting with Abdul Carter to defensive end (0:50), Tyrece Mills to linebacker (4:08), Lamont Payne to safety (5:44) and Mehki Flowers to wide receiver (7:15).

The guys then wrap things up with a new official visitor coming from Hawaii to see State College in June (11:20) and the latest updated weights for the freshmen class (12:26).

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