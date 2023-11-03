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PSU POD: Maryland Game Preview + 2024 Schedule Predictions

Penn State 365 Podcast
HappyValleyInsider.com

The Happy Valley Insider crew, Richie Schnyderite and Dylan Callaghan-Croley preview the upcoming #Maryland game (0:51), rant about the lack of WR production (11:20) and offer their game predictions (14:45).

They then dive into the new look 2024 schedule (17:42), predict #PennState's record in 2024 and pick which game will be the White Out (24:21).

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