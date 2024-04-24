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PSU POD: Penn State adds transfer G Freddie Dilione, latest on OOC schedule

Richie O'Leary • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Richie and Dylan react to Penn State Basketball's newest transfer addition in Tennessee transfer guard Freddie Dilione V and what he brings to the program ().

They also discuss the latest on Ace Baldwin's status (), who could be in the starting lineup next season and the latest updates on next season's OOC schedule ().

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