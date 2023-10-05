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PSU Pod: Predicting the Penn State White Out games from 2024-2028

Good Morning Happy Valley
PennState.Rivals.com

Welcome to the Good Morning Happy Valley podcast where our crew here at Happy Valley Insider will be chatting multiple times per week about the latest happenings surrounding Penn State.

This episode features publisher Richie Schnyderite and senior writer Dylan Callaghan-Croley discuss the 2024-2028 Big Ten schedule being released and which game each season could be the White Out.

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