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{{ timeAgo('2023-04-15 19:45:04 -0500') }} football Edit

Recruits react to seeing the 2023 Penn State Blue-White Spring Game

Rivals Staff
HappyValleyInsider.com

On Saturday, Penn State Football hosted over 100+ recruits on campus as prospects from all across the country made their way over to State College for the annual Blue-White spring game

Happy Valley Insider caught up with some of the visitors following their trip to campus to get their instant reactions on the game, meeting the staff and just the overall visit.

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