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2025 Oklahoma TE Nate Roberts "loved everything" about first trip to PSU

Dylan Callaghan-Croley • NittanyNation
Beat Writer / Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

Class of 2025 tight end Nate Roberts made his first unofficial visit to Penn State in his recruitment on Saturday with the Nittany Lions' hosting their second junior day of the year.


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