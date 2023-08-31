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HV TV: James Franklin talks Tengwall retirement, latest from practice

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Football Head Coach James Franklin talks to the media following Thursday's practice about Landon Tengwall's medical retirement and the latest on the Nittany Lions football team.

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