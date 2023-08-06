News More News
ago football Edit

HV TV: Mike Yurcich, Manny Diaz & Stacy Collins talk Penn State Media Day

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Football Offensive Coordinator Mike Yurcich, Defensive Coordinator Manny Diaz and Special Teams Coordinator Stacy Collins met with the press today to discuss the program's training camp so far and answer all questions on local Media Day.

OC/QBs coach Mike Yurcich

DC / LBs coach Manny Diaz

Special Teams Coor. / OLBs / Nickels coach Stacy Collins

--------------------------------------------------------------

Follow us on Twitter!

Like us on Facebook

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Lions Den Message Board

Talk about it inside the FREE Penn State Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}