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Penn State 2025 RB commit Kiandrea Barker wins RB MVP at Rivals Dallas

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

Penn State 2025 running back commitment Kiandrea Barker showed up at the Rivals Camp Series stop in Dallas over the weekend and completely dominated, earning the Rivals Camp Series running back MVP for his work in Dallas.

Barker was impressive from start to finish on Sunday and here's what Rivals national recruiting analyst Adam Gorney as well as recruiting analyst Cole Patterson had to say about Barker.

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"Penn State looks to be getting a good one in Barker, who has excellent size and he’s really versatile as a between-the-tackles running back and he showed off great ball skills as well. Originally from Arkansas who has now moved to The Woodlands, Texas, Barker could be used in an all-purpose capacity and he has the size and leg strength to bounce off tacklers as well. Florida State, Tennessee and many others are trying to flip the 2025 prospect but Barker loves Penn State, which he called RBU."


Barker is currently considered a four-star prospect in the 2025 recruiting cycle and is ranked by Rivals as the 123rd-best player nationally, the 21st ranked player in the state of Texas, and the 11th-ranked running back in the cycle.

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