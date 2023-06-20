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Penn State Basketball offers former B1G commit Dellquan Warren

Zach Smart • Happy Valley Insider
Hoops Recruiting Analyst

Not too long after he officially decommitted from Rutgers, Class of 2024 point guard Dellquan Warren picked up offers from Florida State and Penn State. A slick left-handed point guard with soaring athleticism and a shifty, blur-quick style, the 6-foot-1 Warren is an offensive operator who appears tailor-made for a prolific, frenetic paced offense.

The Geneva, Ohio native is currently playing at Keystone Athletic Academy in Erie, Pa., where he has established himself as a stout on ball defender with a flashy handle and an extravagant above-rim game.

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