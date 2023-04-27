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Penn State Football 2023 NFL Draft, free agent signings tracker

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

The 2023 NFL Draft is being held from Thursday-Saturday, April 27th-29th in Kansas City, Missouri.

There are several former Penn State football players that will be hoping to hear their names called at some point in the draft. If they don't, there are still other opportunities to make it to the league with the first being signing as an undrafted free agent.

Last year we saw eight former Nittany Lions hear their name called on draft day and this year could very well come close to that same number.

Below you see which former Nittany Lions are available for the draft and where they ended up as we will be tracking the landing spots for each of them throughout three day event.

PENN STATE IN THE 2023 NFL DRAFT
PLAYER DRAFT / UDFA / Rookie Camp TEAM

QB Sean Clifford

WR Parker Washington

WR Mitchell Tinsley

TE Brenton Strange

OC Juice Scruggs

DE Nick Tarburton

DT PJ Mustipher

CB Joey Porter Jr.

S Ji'Ayir Brown

S Jonathan Sutherland

K Jake Pinegar

LS Chris Stoll

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