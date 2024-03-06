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Penn State Football Spring Practice Battles to Watch: Center

Marty Leap • Happy Valley Insider
Staff Writer
@msj41817
Staff writer for Happy Valley Insider

Even though Penn State's offensive line should be strong this fall, there will be multiple position battles that Phil Trautwein will have to sift through. In addition to the battle at tackle that we have lardy discussed, center will also be a position battle this spring for Penn State.

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