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{{ timeAgo('2023-05-10 13:35:19 -0500') }} basketball Edit

Penn State Hoops adds UMKC transfer G RayQwandis Mitchell

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Penn State basketball continues to use the transfer portal as a part of the rebuild as they have now added another guard in former University of Missouri - Kansas City prospect RayQwandis Mitchell today.

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The Minnesota native comes to Happy Valley after one year with the Roos. This past season, the 6-foot-5 averaged 17.3 point, 3.8 rebounds, 1.6 assists, 0.8 steals per game while shooting 34.5% from the field.

Mitchell will have one year of eligibility remaining.

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