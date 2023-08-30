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Penn State Football vs. West Virginia: Recruit Visitor List

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

Penn State's season opener against West Virginia is just a few days away, and Happy Valley Insider shares our updated visitors' list for the Nittany Lions' first home game of the season.

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CLASS OF 2024

WR Peter Gonzalez (Central Catholic - PA)**

OL Cooper Cousins (McDowell - PA)**

DE Mylachi Williams (Monsignor Bonner - PA)**

LB Anthony Speca (Central Catholic - PA)**

S Vaboue Toure (Irvington - NJ)**

CLASS OF 2025

RB Tiqwai Hayes (Aliquippa - PA)

WR Michael Thomas III (Donovan Catholic - NJ)*

WR Micah Matthews (Bridgewater - VA)*

WR Braswell Thomas (Lower Cape May Regional - NJ)*

WR PJ Holmes (Malvern Prep - PA)*

TE Brady O'Hara (North Catholic - PA)*

OL Michael Troutman (DePaul Catholic - NJ)*

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