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Penn State vs West Virginia: Which Nittany Lions are questionable or out?

Heather Weikel - Happy Valley Insider
Heather Weikel - Happy Valley Insider (Heather Weikel -- Nittany Nation)
Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

Two hours prior to Saturday evening's kickoff between Penn State and West Virginia, the Big Ten released Penn State's availability report. In total, 12 Nittany Lions are out for the game, and two additional players are questionable.

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Penn State availability report
POS PLAYER OUT / QUES

WR

Tyler Johnson

OUT

DE

Amin Vanover

OUT

DB

Daequan Hardy

OUT

RB

DK Kency

OUT

S

Jashaun Green

OUT

DE

Mason Robinson

OUT

DT

Alonzo Ford Jr

OUT

OL

Ian Harvie

OUT

OL

Landon Tengwall

OUT (Retired)

OL

Jim Fitzgerald

OUT

DE

Smith Vilbert

OUT

DT

Coziah Izzard

OUT

WR

Omari Evans

QUES

QB

Karson Kiesewetter

QUES

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