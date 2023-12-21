PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Shorter OT Alan Herron flips commitment from Penn State to Maryland
Dub Jellison
•
Happy Valley Insider
Staff Writer
One of Penn State's two transfer portal commitments of the cycle is now headed elsewhere as Shorter (D-II) offensive lineman Alan Herron flipped his commitment from the Nittany Lions to Maryland, signing with the Terrapins on Thursday.
Herron initially committed to Penn State on December 11th, following an official visit to Happy Valley. The 6'6" and 310 pound offensive lineman was viewed as a potential starter for the Nittany Lions, who are expected to lose both starting tackles, Olu Fashanu and Caedan Wallace, from the 2023 lineup.
James Franklin and company will now be back on the market for transfer offensive linemen during the portal period as it looks to bulk up in the trenches. For now, Tulsa kicker Chase Meyer is the only transfer commitment of the cycle.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NYXJ5bGFuZCBqdXN0IGFubm91bmNlZCB0aGUgdHJhbnNmZXJzIG9m
IEFsaW91IEJhaCAoR2VvcmdpYSkswqBBbGFuIEhlcnJvbiAoU2hvcnRlciks
wqBKYWxlbiBIdXNrZXkgKEJvd2xpbmcgR3JlZW4pIGFuZMKgTUogTW9ycmlz
IChOQyBTdGF0ZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZh
bHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHJpdmFsczwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHNQb3J0YWw/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QFJpdmFsc1BvcnRhbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9UZXJyYXBpblNwb3J0cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5AVGVycmFwaW5TcG9ydHM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQWRhbSBGcmllZG1h
biAoQFJpdmFsc0ZyaWVkbWFuKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL1JpdmFsc0ZyaWVkbWFuL3N0YXR1cy8xNzM3OTI2NTc0MDY0NzI2MDE2
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDIxLCAyMDIzPC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMwNzkiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3Blbm5zdGF0ZS5yaXZhbHMu
Y29tL25ld3Mvc2hvcnRlci1vdC1hbGFuLWhlcnJvbi1mbGlwcy1jb21taXRt
ZW50LWZyb20tcGVubi1zdGF0ZS10by1tYXJ5bGFuZCIKICB9KTsKICAoZnVu
Y3Rpb24oKSB7CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQo
InNjcmlwdCIpLCBlbCA9IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1l
KCJzY3JpcHQiKVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5n
IHRoZSBldmVyZ3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMg
aGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczovL3Mu
eWltZy5jb20vY3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5z
ZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3Njcmlw
dD4KICA8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5j
b20vcD9jMT0yJmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZwZW5uc3Rh
dGUucml2YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkZzaG9ydGVyLW90LWFsYW4taGVycm9u
LWZsaXBzLWNvbW1pdG1lbnQtZnJvbS1wZW5uLXN0YXRlLXRvLW1hcnlsYW5k
JmM1PTIwMjI3MzMwNzkmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8L25v
c2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK