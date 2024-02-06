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What is Penn State getting in four-star LB Alex Tatsch?

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

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STATS

As a junior for Greater Latrobe, Tatsch totaled 79 tackles including seven tackles for loss and four sacks. He also had four interceptions. On the offensive side of the ball, he had 472 total yards including 364 rushing yards and 108 receiving yards.

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