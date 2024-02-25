Below, you can find links from all of Wednesday's news at Happy Valley Insider plus smaller stories we weren't able to get to, results from around Penn State athletics for Saturday, the full athletics schedule for Sunday, and more.
HEADLINES FROM FEBRUARY 24
PENN STATE ATHLETICS RESULTS FROM SATURDAY
Men's Basketball: 83-74 win over Indiana Men's Lacrosse: 13-3 win over Navy Women's Lacrosse: 18-13 loss to Princeton Women's Ice Hockey: 4-0 win vs RIT Men's Volleyball: 3-0 win vs NJIT Baseball: 13 -2 win at Stanford Softball: 5-2 win vs Morgan State
Women's Gymnastics: 196.850 - 196.775 loss to Illinois Women's Gymnastics: 196.775 - 195.100 win vs Maryland Women's Gymnastics: 197.500 - 196.775 loss to Michigan PENN STATE ATHLETICS SCHEDULE FOR SUNDAY
- Men's Gymnastics - Winter Cup (Louisville, KY)
- Fencing at Temple, St. John's, Princeton, Penn, John Hopkins, Stevens Tech (Philadelphia, PA)
- Softball vs Penn (Liberty Softball Classic)
- Men's Tennis at Penn
- Wrestling vs Edinboro
- Baseball at Stanford
PENN STATE TWEETS OF THE DAY
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