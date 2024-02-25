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Good Morning Happy Valley: February 25

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Editor
@RivalsDylanCC

Below, you can find links from all of Wednesday's news at Happy Valley Insider plus smaller stories we weren't able to get to, results from around Penn State athletics for Saturday, the full athletics schedule for Sunday, and more.

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HEADLINES FROM FEBRUARY 24

ACE BALDWIN, ZACH HICKS LEAD PENN STATE PAST INDIANA 83-74

2025 FOUR-STAR WR NAESHAUN MONTGOMERY CONFIRMS OFFICIAL VISIT TO PENN STATE

ELITE 2026 PENNSYLVANIA PROSPECT LARRY MOON SET FOR BUSY SPRING


PENN STATE ATHLETICS RESULTS FROM SATURDAY

Men's Basketball: 83-74 win over Indiana

Men's Lacrosse: 13-3 win over Navy

Women's Lacrosse: 18-13 loss to Princeton

Women's Ice Hockey: 4-0 win vs RIT

Men's Volleyball: 3-0 win vs NJIT

Baseball: 13 -2 win at Stanford

Softball: 5-2 win vs Morgan State

Women's Gymnastics: 196.850 - 196.775 loss to Illinois
Women's Gymnastics: 196.775 - 195.100 win vs Maryland
Women's Gymnastics: 197.500 - 196.775 loss to Michigan

PENN STATE ATHLETICS SCHEDULE FOR SUNDAY

- Men's Gymnastics - Winter Cup (Louisville, KY)

- Fencing at Temple, St. John's, Princeton, Penn, John Hopkins, Stevens Tech (Philadelphia, PA)

- Softball vs Penn (Liberty Softball Classic)

- Men's Tennis at Penn

- Wrestling vs Edinboro

- Baseball at Stanford

PENN STATE TWEETS OF THE DAY

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