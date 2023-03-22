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Penn State Football: 2023 Spring practice updates hub

The Nittany Nation Staff
PennState.Rivals.com
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Penn State Football has officially kicked off spring ball the other day and that means only a few more practices until the annual Blue-White Spring game on April 15th, but before that we here at Nittany Nation have you covered from every practice until then.

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SPRING PRESSER VIDEOS....

SPRING PRACTICE NOTES....

-- DAY ONE OF PRACTICE NOTES

POSITION PREVIEWS

-- QUARTERBACK

-- RUNNING BACK

-- WIDE RECEIVER

-- TIGHT ENDS

-- OFFENSIVE LINE

-- DEFENSIVE ENDS

-- DEFENSIVE TACKLE

ANALYTICAL LOOK INTO 2022 OFFENSE....

-- QB PROFILER -- DREW ALLAR EDITION

-- BASIC OFFENSIVE TENDENCIES FOR 2022 OFFENSE

EARLY LINES...

-- HEAVY FAVORITE OVER WEST VIRGINIA

-- UNDERDOGS TO TWO OF THE B1G'S BEST

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